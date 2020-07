L’Espérance de Tunis n’a “pas reçu de proposition” de match avec le PSG

Pour bien préparer sa fin de saison – deux finales de coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des Champions – le PSG compte jouer trois matches amicaux. Si les matches contre Le Havre (dimanche 19 heures) et le Celtic (21 juillet, 19h) devraient bien avoir lieu, le troisième prévu le 17 juillet (19h) n’est pas encore acté. Initialement, le PSG devait affronter le Shamrock Rovers FC – au Parc des Princes – à cette date, mais le club irlandais n’a pas encore l’autorisation de quitter le sol de l’Irlande. Dans cette optique, un autre nom de club est ressorti ces dernières heures, celui de l’Espérance de Tunis. Mais le secrétaire général du club tunisien, Farouk Kattou, a indiqué – dans des propos relayés par Tunisie Numérique – que rien n’était dans les tuyaux : “Jusqu’à présent, nous n’avons pas reçu de proposition pour une telle rencontre.” Le PSG est donc dans le flou concernant son deuxième match de préparation qui doit se tenir dans huit jours.