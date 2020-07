Le Séville FC et le PSG pourraient négocier l’option d’achat de Sergio Rico

Sergio Rico (26 ans) ne rejouera pas au Séville FC avec qui il est pourtant sous contrat jusqu’en juin 2021. Le gardien de but espagnol prêté (avec option d’achat de 10M€) au PSG jusqu’à fin août va devoir penser à se trouver un nouveau club tout en finissant la saison. C’est ce que rapporte El Desmarque Sevilla qui évoque la piste turque. Son représentant Miguel Alfaro (You First Sport) confirme que le gardien pourrait signer en Turquie. “Nous savons que Besiktas et Galatasaray recherchent un gardien de but. Les deux clubs représentent une option intéressante, mais Sergio se concentre actuellement sur la Ligue des champions avec le PSG. Après la fin de la Ligue des champions, nous parlerons avec Séville. Sergio Rico a une approche positive par rapport à la Turquie. C’est important que des grands clubs du pays comme Galatasaray et Besiktas s’intéressent à lui.”

Toutefois, le média andalou n’écarte pas le fait que les directeurs sportifs du PSG et de Séville, Leonardo et Monchi, discutent prochainement d’un transfert de Sergio Rico hors du montant de l’option d’achat qui est à la hauteur de 10M€. Un terrain d’entente restant possible. Ce qui ferait durablement de Sergio Rico la doublure de Keylor Navas.