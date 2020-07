Le Stade Rennais reste optimiste pour conserver Hamari Traoré

Avec le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG sera à la recherche d’un latéral droit pour la saison prochaine. Ces derniers temps, les noms de Sergiño Dest (Ajax Amsterdam), Adam Marusić (Lazio Rome) et Timothy Castagne (Atalanta Bergame) ont été associés au PSG. Et le 14 avril dernier, L’Equipe annonçait également un intérêt du club de la capitale pour le Rennais Hamari Traoré (28 ans). Alors que son contrat arrive à échéance en juin 2021, le PSG aurait pu profiter de cette situation contractuelle avantageuse afin de s’attacher les services de l’international malien à faible coût (valeur marchande estimée à 4,8M€ selon Transfermarkt).

Cependant, le président du Stade Rennais – Nicolas Holveck – s’est montré confiant concernant une éventuelle prolongation d’Hamari Traoré et Faitout Maoussa. “Nous sommes toujours en discussions. Je suis plutôt optimiste pour que les deux joueurs soient encore là la saison prochaine. Les discussions avancent dans le bon sens. On est optimistes sur nos deux latéraux et je pense que ce sont eux qui feront la saison”, a déclaré le président Rennais dans l’émission “Pleine Lucarne” diffusée sur Ouest-France et TV Rennes.

Statistiques 2019-2020 d’Hamari Traoré*

Ligue 1 : 27 matches disputés (2.413 minutes) – 5 passes décisive

: 27 matches disputés (2.413 minutes) – 5 passes décisive Coupe de France : 5 matches disputés (510 minutes) – 1 but

: 5 matches disputés (510 minutes) – 1 but Coupe de la Ligue : 1 match disputé (44 minutes)

: 1 match disputé (44 minutes) Ligue Europa : 4 matches disputés (360 minutes)

*Source : Transfermarkt