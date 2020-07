Le vestiaire du Barça d’accord pour que Kluivert soit l’entraîneur en Champions League (MD)

Le football peut réserver des choses totalement folles. Mais assurément le plus incroyable serait des retrouvailles entre le PSG et le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions, à Lisbonne, à huis clos, un 23 août, avec Patrick Kluivert sur le banc azulgrana… On est évidemment encore très très très loin de ce scénario.

Cependant, selon le journal sportif Mundo Deportivo l’ancien directeur sportif du PSG pourrait prendre place sur le banc du Barça après le ratage en Liga de l’équipe dirigée par Quique Setién. Un match couperet contre Naples s’annonce en Ligue des champions dans le cadre des huitièmes de finale retour. Les Catalans sont en ballottage favorable (1-1) et veulent aller au Final 8 de Lisbonne en confirmant leur ticket européen au Camp Nou. Afin d’y parvenir il n’est pas exclu que cela bouge en interne au Barça pendant les cinq jours de vacances après le dernier match de championnat à Alavès et avant la reprise de l’entraînement. D’autant plus que l’option Patrick Kluivert, ex attaquant du club qui a le diplôme d’entraîneur, serait bien perçue par le vestiaire azulgrana en demande de caractère sur le banc. Verra-t-on celui qui n’a laissé aucune trace au PSG entraîneur du FC Barcelone ? Wait and see.