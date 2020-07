Lennon : “Je suis un grand fan de Kylian Mbappé”

Hier, le PSG s’est imposé contre le Celtic Glasgow (4-0) lors de son troisième match de préparation aux finales de coupes nationales et du Final 8 de la Ligue des Champions. Neil Lennon, coach des Écossais, a été impressionné par Kylian Mbappé, auteur d’une très bonne prestation ponctué par un but. “Je suis un grand fan de Kylian Mbappé parce que je pense qu’il est fantastique en termes de focus et de vitesse, s’est enflammé Lennon dans des propos relayés par Foot Mercato. Le coach celte est moins fan de l’autre star de l’attaque parisienne, Neymar. “Il essayait simplement de provoquer. J’ai dit aux joueurs : “vous devez juste rester disciplinés et ne pas perdre la tête”. Il est exaspérant mais il le sait.“