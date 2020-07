Leonardo : “Je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club”

Ce mardi, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho, a été questionné sur la mentalité et l’avidité de certains Brésiliens avec la notion de l’argent. L’ancien Lyonnais avait notamment pris en exemple l’arrivée de Neymar Jr au PSG. “Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C’est un échange. Neymar doit donner tout ce qu’il peut sur le terrain, pour faire preuve d’un dévouement total, de responsabilité et de leadership.”

Un discours qui a agacé Leonardo. En effet, via le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi, le directeur sportif du PSG a tenu à adresser un message ferme aux dirigeants de l’OL . “Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club, c’est une question de respect”, a déclaré Leonardo à RMC Sport. Pour rappel, le PSG et l’Olympique Lyonnais s’affronteront le 31 juillet prochain dans le cadre de la dernière édition de la Coupe de la Ligue.