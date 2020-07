Leonardo présent ce matin à l’entraînement des Parisiennes

Ce mercredi, les joueuses du PSG s’entraînent deux fois. Ce matin à 9h30 à huis clos puis à 17 heures, toujours à huis clos, à Bougival. Dimanche, les Parisiennes retrouveront la compétition avec une demi-finale de la Coupe de France contre Bordeaux, à Libourne, à 20h30 au stade Moueix (Eurosport 2). Et Leonardo se montre impliqué. Assisté par Angelo Castellazzi et Grégory Durand, le directeur sportif est directement en charge de la section. Pour preuve, le dirigeant brésilien était ce matin au centre d’entraînement à Bougival, rapporte RMC Sport. Samedi, à 16 heures, Olivier Echouafni et une joueuse parleront en conférence de presse. Il y sera question de Coupe de France mais certainement aussi du Final 8 de Women’s Champions League pour les Parisiennes au Pays basque espagnol.