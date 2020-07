Leonardo sera attendu sur sa gestion des joueurs en fin de contrat en 2021 et 2022 (L’E)

Cet été, le PSG va perdre sept joueurs en fin de contrat et donc sans indemnités de transfert . Pour Thomas Meunier, Edinson Cavani, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi s’est déjà terminé. À l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions ce sera également le cas pour Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico. La saison prochaine, le PSG pourrait se retrouver dans la même situation avec Juan Bernat, Angel Di Maria ou encore Julian Draxler. “Leonardo sera également jugé à la lumière de sa capacité à gérer les situations de fins de contrat en 2021, tout comme celle de 2022 avec Neymar et Mbappé” estime l’Equipe. En ce qui concerne Draxler, une prolongation de contrat est inimaginable. Mais peu de clubs s’intéressent à lui. Déjà intéressé cet hiver, le Hertha Berlin “a repris la température récemment“. Pour El Fideo, qui souhaite terminer sa carrière européenne au PSG, la balle est dans le camp de Leonardo “qui est toujours rétif à prolonger les trentenaires.”

Pour le quotidien sportif, le dossier le plus chaud de “l’ère II de Leonardo à Paris” sera la possible prolongation de contrat de Kylian Mbappé. “En ouvrant officiellement les négociations avec l’entourage du joueur, en octobre, Leo espère les conclure au plus vite. Seulement, à ce jour le clan Mbappé ne paraît pas très pressé“, relate l’Equipe. Le PSG ne voudra pas non plus laisser partir libre Neymar. Mais contrairement au numéro 7 parisien, aucune négociation n’a pour l’heure commencé.