Leonardo sur Meunier : “Le club ne lui a jamais manqué de respect”

Depuis le 25 juin dernier, Thomas Meunier appartient au Borussia Dortmund. Alors qu’il n’a pas prolongé l’aventure de quelques mois avec le PSG afin de disputer les dernières compétitions de la saison 2019-2020, l’international belge a attaqué Leonardo et le PSG concernant cette non-prolongation. “Leonardo n’a jamais cherché à trouver un accord avec le BVB, et encore moins avec moi ! Il voulait que je joue pour le PSG quasiment gratuitement”, a déclaré le latéral de 28 ans à l’Agence de presse allemande.

Via Le Parisien, le directeur sportif des Rouge et Bleu – Leonardo – a clarifié la situation concernant les joueurs qui étaient en fin de contrat, dont Thomas Meunier. “Pour ces joueurs en fin de contrat (Layvin Kurzawa a fini par prolonger de quatre ans ), nous avons mis en place une politique commune : les prolonger de deux mois afin de terminer les compétitions aux mêmes conditions que celles en vigueur dans leur contrat qui se finissait le 30 juin 2020. Thiago Silva, Eric Choupo-Moting et Sergio Rico ont accepté. Ils ont eu un comportement parfait. Thomas Meunier, lui, avait déjà signé au Borussia Dortmund (…) J’ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club allemand a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c’était impossible. Il n’y avait aucune raison d’agir différemment avec lui. Le club ne lui a jamais manqué de respect. Il a toujours été titulaire, sauf évidemment quand il était blessé ou suspendu. On a essayé de le prolonger, il n’a pas voulu, c’est son droit.”

Dans cet entretien, Leonardo regrette notamment le recrutement massif des clubs allemands avec les joueurs formés en France, comme ce fut le cas avec Tanguy Kouassi, qui a signé son premier contrat professionnel au Bayern Munich. “C’est un grand problème. Ils appellent les parents, les amis, la famille, le joueur lui-même et cela arrive même avec des joueurs de moins de 16 ans. Il y a de très bons joueurs en France, déjà pratiquement formés, mais cela devient trop. À 15 ou 16 ans, ils font tourner la tête des jeunes. Il faudrait peut-être changer le règlement pour protéger les équipes françaises.”