Les chiffres avant Le Havre / PSG

Quatre mois après leur dernier match face au Borussia Dortmund, les joueurs du PSG refouleront la pelouse d’un stade de football dans le cadre d’un premier match amical face au Havre, au Stade Océane (ce dimanche à 19h sur beIN SPORTS 1). Un match qui sera également marqué par le retour des spectateurs dans un stade de football (jauge maximale de 5.000 personnes), une première dans l’Europe de l’ouest depuis le début de la crise sanitaire.

Et pour ce premier match amical face au Havre, le PSG – via son site internet – a dévoilé certains chiffres clés, à quelques heures de la rencontre. La dernière confrontation entre les deux clubs en Normandie remonte au 15 novembre 2008 avec un succès parisien (3-1), grâce notamment à un doublé de Guillaume Hoarau. Avant le match de ce soir, les deux équipes s’étaient rencontrées à 44 reprises (dont 36 rencontres officielles) avec un bilan largement favorable au PSG (26 victoires, 13 nuls et 5 défaites).

Enfin, 18 joueurs ont déjà porté le maillot du PSG et du Havre : Yannick Boli, Vikash Dhorasoo, Lassana Diarra, Didier Digard, Nicolas Douchez, Pierre Ducrocq, Xavier Gravelaine, Yannick Guillochon, Guillaume Hoarau, Jean-Louis Leonetti, Jérôme Leroy, Modeste M’Bami, Patrice Marquet, Grégory Paisley, Christophe Revault, Bruno Roux, Christian Zajaczkowski et Pascal Zaremba. De son côté, l’ancien joueur et entraîneur parisien – Paul Le Guen – est l’actuel coach du HAC.