Les chiffres avant PSG / Celtic

Ce soir (19 heures, BeIN Sports 1) le PSG joue son troisième match de préparation aux finales de coupes nationales (24 et 31 juillet) et le Final 8 de Ligue des Champions (12 au 23 août) contre le Celtic Glasgow. L’équipe écossaise et les Rouge & Bleu s’affronteront pour la cinquième fois nous rapporte le PSG sur son site internet. Le PSG avait éliminé les Ecossais en huitièmes de finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupes 1995-1996 avec deux victoires du PSG (1-0 au Parc, 0-3 en Écosse). Plus récemment – lors de la saison 2017-2018), le PSG a écrasé deux fois le Celtic en phase de poules de Ligue des Champions (5-0 au Celtic Park et 7-1 au Parc). Ce sera donc la première confrontation en match amical pour les deux équipes. Plus généralement, le Parc des Princes n’est pas guise de réussite pour les équipes écossaises. Outre les deux défaites du Celtic, Heart of Midlothian (4-0 en 32e de finale de la Coupe UEFA le 19/09/1984 et les Glasgow Rangers (0-0, en 16e de finale de la Coupe UEFA le 06/12/2001) n’ont pas réussi à gagner dans l’antre parisienne.