Les chiffres avant PSG / OL, finale de Coupe de la Ligue

Ce soir à 21h10 (France 2 et Canal Plus Sport), le PSG affrontera l’Olympique Lyonnais – au Stade de France – dans le cadre de la finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Et à quelques heures de cette rencontre, le PSG a dévoilé sur son site internet quelques statistiques entre les deux équipes.

Les Parisiens et Lyonnais se rencontreront pour la 100ème fois avec un bilan en faveur du PSG (42 victoires, 27 matches nuls et 30 défaites.) Un chiffre symbolique atteint par seulement deux autres clubs dans l’histoire des Rouge et Bleu : les Girondins de Bordeaux (104) et l’AS Monaco (101). Ce soir, le PSG jouera sa 20ème finale de coupes nationales au Stade de France depuis 1998. Les Parisiens ont connu 14 succès pour seulement 5 échecs. Le deuxième club qui a joué le plus régulièrement au Stade de France est l’OL avec une septième finale à Saint-Denis.

De plus, le PSG va disputer ce soir son 76ème match de Coupe de la Ligue, un record depuis la création de la coupe en 1995. Le bilan des Parisiens est de 55 victoires, 5 matches nuls et 15 défaites (une défaire aux tirs au but est considérée comme un match nul). Enfin, avec un triplé réalisé face à l’AS Saint-Etienne (6-1) en quart de finale de la compétition, Mauro Icardi est déjà le meilleur buteur aux côtés de Loïc Rémy (LOSC), Moses Simon (FC Nantes) et Livio Nabab (Bourg-en-Bresse). En cas de but ce soir, l’attaquant du PSG occupera seul la tête de ce classement.