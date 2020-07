Les chiffres avant PSG / Waasland-Beveren

Plus de quatre mois après leur dernier match au Parc des Princes (victoire face au BVB en C1), les joueurs du PSG refouleront la pelouse de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Les Parisiens affronteront Waasland-Beveren dans le cadre d’un match amical (à 19h sur beIN SPORTS 1). Sur son site internet, les Rouge et Bleu ont dévoilé quelques statistiques avant ce deuxième match de préparation.

Le PSG affrontera pour la première fois de son histoire cette équipe belge (reléguée en seconde division). Mais par le passée, les Parisiens avaient déjà affronté une équipe de Beveren. Le 5 mai 1984, le club de la capitale recevait – au Stade Jean-Bouin – le KSV Beveren pour une défaite 2-3 du PSG (Mustapha Dahleb et Toko étaient les buteurs parisiens). Face aux clubs belges au Parc des Princes, le PSG se porte bien. En dix rencontres (officielles et amicales), les Rouge et Bleu possèdent un bilan de 6 victoires, 3 nuls et une seule défaite.

Enfin, le Parc des Princes accueillera un match amical. Un évènement qui n’avait plus eu lieu depuis août 2012 et un match face au FC Barcelone (2-2, 1-4 t.a.b) lors du Trophée de Paris. Une rencontre marquée par la grande première de Zlatan Ibrahimovic avec le maillot du PSG au Parc des Princes.

Le groupe du PSG (26 éléments)