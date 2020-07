Les chiffres de la victoire du PSG face à l’ASSE en Coupe de France

Après sa victoire face à l’AS Saint-Etienne, le PSG a remporté le 3ème trophée de sa saison (Trophée des Champions, Ligue 1 et Coupe de France). Les Parisiens vont désormais poursuivre leur série de matches décisifs face à l’Olympique Lyonnais (finale de Coupe de France, 31 juillet) et l’Atalanta Bergame (quart de finale de Ligue des champions, 12 août). Sur son site internet, le PSG a dévoilé quelques statistiques de la victoire des Rouge et Bleu face aux Verts (1-0).

Ainsi, le PSG a remporté la 13ème Coupe de France de son histoire (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020). Un record dans la compétition (son principal poursuivant est l’OM avec 10 trophées). Grâce à cette victoire, le PSG a également poursuivi sa série de nombre de buts marqués en Coupe de France. Le club de la capitale reste sur 46 matches d’affilée avec au minimum un but (135 au total), un autre record dans la compétition.

Concernant les statistiques individuelles, Neymar Jr s’est une nouvelle fois illustré en finale de Coupe de France. Déjà buteur et passeur la saison passée face au Stade Rennais (défaite du PSG), l’international brésilien a été l’unique buteur de la rencontre face aux Stéphanois. Ainsi, le numéro 10 parisien a été décisif à trois reprises en deux finales de Coupe de France (2 buts et 1 passe décisive). De leur côté, Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti et Presnel Kimpembe ont remporté leur 5ème Coupe de France (il faut au minimum figurer sur la feuille de match en finale). Ils égalent ainsi le record détenu par Marceau Sommerlinck Dominique Bathenay et Alain Roche.

Enfin, Thomas Tuchel a disputé son 100ème match toutes compétitions confondues sur le banc du PSG. Dans les chiffres, l’entraîneur allemand présente un bilan largement favorable : 78 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Le PSG a notamment marqué 280 buts depuis son arrivée en 2018, soit le deuxième meilleur bilan offensif de son histoire.