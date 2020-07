Les cinq changements pourraient perdurer lors de la saison 2020-2021 voire plus (The Athletic)

Depuis que le football a repris ses droits (en Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre notamment), les entraîneurs ont le droit d’effectuer cinq changements par match contrairement aux trois habituels. Alors que cette mesure devait être éphémère – jusqu’à la fin de la saison en cours – elle pourrait finalement se prolonger la saison prochaine. En effet, selon les informations de The Athletic, l’International Football Association Board (IFAB), l’instance en charge des règles du football, devrait étendre la mesure des cinq changements par match à la saison 2020-2021. L’instance “considère que la saison 2020-2021 va devoir se jouer elle aussi à un rythme plus soutenu que d’ordinaire.” Le média américain explique qu’en prolongeant cette mesure, cela pourrait finalement se transformer en option officielle et définitive pour les années qui arrivent.