Les Féminines du PSG l’emportent contre Twente pour leur match de retour (4-2)

Comme ses homologues masculins, les Féminines du PSG jouaient un match de préparation contre Twente ce vendredi après-midi au stade Georges Lefebvre pour le retour sur les terrains, après quatre mois d’interruption. Et face à l’équipe néerlandaise, les joueuses d’Olivier Echouafni se sont imposées sur le score de 4-2. Meilleure buteuse de la D1 Arkema pour la deuxième fois de suite, Marie-Antoinette Katoto a marqué un doublé. Sandy Baltimore et Kadidiatou Diani sont les deux autres buteuses de ce match. Un bon match de reprise en vue des échéances parisiennes, la demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux et le Final 8 de Women’s Champions League.