Un intérêt des Girondins de Bordeaux pour Mbe Soh (LP)

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, l’avenir de Loïc Mbe Soh pourrait s’écrire loin de son club formateur. Titulaire à une reprise avec le groupe professionnel du PSG cette saison (défaite 0-2 face à Reims), le défenseur de 19 ans doit faire face à la concurrence de Presnel Kimpembe, Marquinhos, Abdou Diallo et Thilo Kehrer en défense centrale. Et afin de lancer sa carrière, l’international U19 de l’Equipe de France pourrait quitter les Rouge et Bleu lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations du Parisien, les Girondins de Bordeaux sont intéressés par la venue de Loïc Mbe Soh. À un an de la fin de son contrat, “le défenseur veut quitter Paris cet été dans le cadre d’un transfert sec.” De son côté, le PSG ne serait pas contre un départ “qui pourrait lui rapporter 5M€”, toujours selon le quotidien francilien.

Et face à la forte concurrence au poste de défenseur, le natif de Souza Gare (Cameroun) n’a pas souhaité prolonger son contrat au PSG. Leonardo pourrait même envisager de recruter un cinquième défenseur central, “si une opportunité se présente”, précise LP. Ainsi, l’option des Girondins de Bordeaux est envisagée par Mbe Soh. Mais les tensions présentes au sein du club bordelais – avec notamment le probable départ de l’entraîneur, Paulo Sousa – “ne pousse pas pour un recrutement immédiat.” Le Parisien ajoute enfin que d’autres clubs étrangers, dont les noms n’ont pas filtrés, s’intéressent au Titi du PSG.