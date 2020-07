Les joueurs du PSG convaincus qu’ils pourront briller sur cette fin de saison malgré quatre mois d’arrêt (RMC)

Après quatre mois sans match en raison de la crise du Coronavirus, le PSG s’est régalé hier soir contre le Havre (0-9) lors de son premier – des trois – match amical de préparation en vue des deux finales de coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des Champions. Mais comme le rapporte RMC Sport, les joueurs du PSG “sont d’ores et déjà convaincus qu’ils pourront briller” lors de cette fin de saison 2019-2020. Un agent d’un joueur Rouge & Bleu confie même au média sportif “l’ambiance est assez dingue entre eux. Les femmes de joueurs sont très proches entre elles et les joueurs s’apprécient vraiment.” Preuve en est, dans le groupe WhatsApp, plusieurs joueurs parisiens ont convaincu Thiago Silva de prolonger son aventure parisienne pendant deux mois, “en lui disant que cette saison était celle du club de la capitale.” Ces derniers estiment que cette année est l’année parfaite pour remporter la Champions League.