Les joueurs du PSG ensemble pour le 14 juillet

Une osmose, une dynamique collective s’est manifestement créée au cœur du vestiaire du PSG. On voit souvent des joueurs ensemble, en train de célébrer des anniversaires avec leurs compagnes, en vacances, soudés comme des amis. Hier encore, pour la fête nationale du 14 juillet, plusieurs joueurs du PSG ont passé la soirée ensemble et ont assisté au feu d’artifice tiré à côté de la Tour Eiffel. Dans les photos publiées par Neymar sur Instagram, on voit ses amis Kylian Mbappé et Marco Verratti, et également Thiago Silva, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Ander Herrera, Keylor Navas, Sergio Rico, Thilo Kehrer. Mais aussi des jeunes comme Loïc Mbe Soh, Marcin Bulka et Mitchel Bakker. Quoi qu’il en soit, cette cohésion augure d’un supplément d’âme qu’il faudra avoir sur le terrain, ensemble.