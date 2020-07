Les joueurs et le staff du PSG testés au Covid-19, résultat demain (LP)

Le contexte sanitaire actuel modifie le protocole d’avant-match des clubs. Deux jours avant d’affronter l’AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France, les joueurs et le staff du PSG ont tous effectué un test au Covid-19 au Camp des Loges ce mercredi dans le cadre du protocole sanitaire établi par la FFF “un test coronavirus SARS-CoV-2 par RT-PCR nasopharyngé“, rapporte le Parisien. Les résultats de ces tests seront connus demain et si jamais un joueur “devait présenter des symptômes de la maladie, il serait immédiatement écarté de la finale. ” Demain, les Parisiens s’entraîneront au Stade de France à 18 heures et devront “subir un examen clinique et répondre à un questionnaire “démontrant l’absence de symptômes“, conclut le quotidien francilien.