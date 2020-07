Les modalités du tirage au sort du Final 8 de la Champions League

Vendredi midi, tous les supporters du PSG seront devant leur télévision afin d’assister au tirage au sort du Final 8 de la Ligue des Champions. Quatre mois après la victoire contre Dortmund et la qualification pour les quarts de finale, le PSG va enfin connaître son adversaire pour ce stade de la compétition qu’il espérait tant depuis plusieurs années. Ce mardi après-midi, RMC Sport a récapitulé les modalités du tirage au sort de ce Final 8. Contrairement aux saisons précédentes, le tirage sera “effectué en une fois” des quarts jusqu’à la finale. Il n’y aura pas non plus de tête de série ou équipe protégée. Lors de ce tirage, le PSG sera aussi à quelle date il jouera son quart, une bonne chose pour caler la préparation pour arriver fin prêt à cette date. Pour rappel, le PSG, l’Atlético de Madrid, l’Atalanta Bergame, et le RB Leipzig sont les premiers qualifiés pour les quarts. Ils attendent de connaître les résultats des quatre derniers huitièmes, qui devraient ne pas se jouer au Portugal mais bien à Manchester, Turin, Munich et Barcelone (Bayern-Chelsea (3-0 à l’aller), Barça-Naples (1-1), Manchester City-Real (2-1), Juventus-OL (0-1).