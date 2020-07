Les statistiques de l’Atalanta en Ligue des champions

Depuis vendredi dernier, le PSG connaît son adversaire pour son quart de finale de Ligue des champions. Les Rouge et Bleu affronteront l’Atalanta Bergame le 12 août prochain. Un tirage au sort favorable au PSG, même si le club de la capitale devra se méfier de l’équipe de Gian Piero Gasperini. Impressionnant en championnat (meilleure attaque de Serie A avec 87 buts), la Dea dispute cette saison la première campagne de Ligue des champions de son histoire. Et après un début phase de groupes compliqué (trois défaites lors des premières journées), les Bergamasques se sont qualifiés pour la suite de la compétition avec le plus petit nombre d’unités de la saison (7 points) grâce à deux victoires (contre le Dinamo Zagreb et le Shakhtar Donetsk) et un match nul face à City. Voici quelques statistiques de l’Atalanta Bergame en C1*.

En Ligue des champions, l’Atalanta a scoré à 16 reprises (en 8 matches), dont 8 buts lors de la confrontation aller-retour face à Valence en huitième de finale (8-4 score cumulé). Soit une moyenne de 2 buts par match. L’une des faiblesses de l’Atalanta se situe en défense. Le club italien a encaissé 16 buts depuis le début de la saison 2019-2020 de Champions League, soit une moyenne de 2 buts encaissés par match. Le club de Bergame avait notamment subi une lourde défaite face à Manchester City (1-5) en phase de groupes.

En 8 matches de Ligue des champions disputés, l’Atalanta Bergame possède une moyenne de 48% de possession de balle (contre 53% pour le PSG), soit le deuxième plus faible total parmi les équipes encore en lice en C1 (devant l’Atlético de Madrid avec 46%). Les joueurs de Gasperini ont 84% de passes réussies (3.157 sur 3.762). Enfin, l’Atalanta est l’équipe qui commet le plus de fautes parmi les clubs encore en lice avec un total de 123 fautes commises (pour 19 cartons jaunes récoltés). De ce domaine, le PSG a récolté 22 cartons jaunes pour 94 fautes commises.

*Source : uefa.com

Résultats des Bergamasques en Ligue des champions

1ère journée du groupe C : Dinamo Zagreb / Atalanta (4-0)

2ème journée : Atalanta / Shakhtar Donetsk (1-2)

3ème journée : Manchester City / Atalanta (5-1)

4ème journée : Atalanta / Manchester City (1-1)

5ème journée : Atalanta / Dinamo Zagreb (2-0)

6ème journée : Shakhtar Donetsk / Atalanta (0-3)

8es de finale aller : Atalanta / Valence (4-1)

8es de finale retour : Valence / Atalanta (3-4)

Equipe type de l’Atalanta (3-4-2-1) : Gollini – Toloi, Caldara, Palomino – Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens – Pasalić – Gómez, Ilicić