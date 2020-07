Les statistiques impressionnantes de Neymar cette saison

Alors qu’il reste encore potentiellement cinq matches au PSG lors de la saison 2019-20, Neymar affiche déjà des statistiques impressionnantes lors de cette saison tronquée par la crise du Coronavirus. Le numéro 10 parisien est décisif toutes les 71 minutes ! Il est également le joueur qui réalise le plus de dribbles dans les 5 grands championnats avec six dribbles par rencontre. Avec son jeu, il est le joueur qui subit le plus de fautes en Ligue 1 avec 4,1 par match. Depuis son arrivée au PSG, Neymar (28 ans) affiche 69 buts et 36 passes décisives en 80 matches.