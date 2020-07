Les U19 vont affronter Poissy vendredi

Comme pour l’équipe première, l’équipe U19 du PSG va jouer des matches amicaux afin de préparer sa saison 2020-2021. Comme le rapporte Benjamin Quarez, journaliste Goal, les jeunes Parisiens vont affronter l’AS Poissy vendredi en début d’après-midi au Camp des Loges. Une rencontre qui se disputera à huis clos. Pour rappel, les U19 du PSG ont repris le chemin de l’entraînement depuis le 29 juin dernier. Benjamin Quarez conclut en expliquant que les U14 et les U15 reprendront le chemin du Camp des Loges entre le 17 et le 21 août. Le programme de reprise “devrait être allégé avec une alternance de tests physiques et médicaux, ainsi que de légères séances.”