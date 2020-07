L’Espérance de Tunis pour remplacer le Shamrock Rovers FC ?

Afin de préparer les deux finales de coupes nationales (Coupe de France face à Saint-Etienne le 24 et Coupe de la Ligue contre l’OL le 31) et le Final 8 de la Ligue des champions, le PSG disputera trois matches amicaux dans les prochains jours. En plus de la rencontre amicale face au Havre AC (dimanche 12 juillet à 19 heures au Stade Océane), les Parisiens souhaitaient affronter – au Parc des Princes – le Shamrock Rovers FC (le 17 juillet) et le Celtic (21 juillet). Si le Celtic a eu le feu vert des autorités, l’affaire semble plus compliquée pour les Irlandais. Pour rappel, le Shamrock Rovers FC ne sait pas si un déplacement à Paris est possible. Comme indiqué précédemment, le gouvernement irlandais a déclaré que les déplacements “non essentiels” n’étaient désormais pas conseillés, jusqu’au 20 juillet au moins.

Comme parallèlement, des rumeurs affirment que l’Espérance Sportive de Tunis a été invitée par le PSG à jouer le 17 juillet au Parc des Princes, il n’y a qu’un pas pour se dire que la formation Espérantiste pourrait remplacer les Irlandais.