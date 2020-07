Lévêque : “La peur d’affronter le PSG est évidente”

Vendredi (21h05), le football français proposera enfin un match officiel. Une première depuis la mi-mars. Et ce ne sera pas une affiche anodine puisqu’il s’agît d’une finale de la Coupe de France entre le PSG à l’AS Saint-Etienne. France 2 et Eurosport 2 diffuseront la rencontre qui se jouera au Stade de France avec une jauge de 5000 personnes in situ. Au commentaire sur la chaîne publique, Eric Roy et Fabien Lévêque. Ce dernier évoque le rendez-vous et la crainte que peuvent avoir les Verts battus 4-0 et 6-1 par le PSG cette saison.

“La peur d’affronter le PSG est évidente. Et pour son match de reprise, Paris voudra marquer les esprits. Mais la vérité du foot, c’est que sur un match, parfois, il y a des surprises, commente le journaliste dans Télé Cable Sat. Il y a énormément d’impatience et d’excitation même si c’est dans un Stade de France à jauge réduite.“

Quitte à voir le PSG tomber, Fabien Lévêque pense que Lyon est plus susceptible de le faire que les Verts : “Ce sont les deux meilleurs effectifs en France. Le PSG est un cran au-dessus, avec de nombreux joueurs de classe mondiale, mais Lyon est capable de faire tomber Paris. L’Olympique lyonnais joue gros : c’est son seul chemin possible pour obtenir une place européenne. C’est certainement, pour le club, le match le plus important de l’année, qui va conditionner la saison prochaine. C’est une grosse source de motivation.”