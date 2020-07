Echouafni : “Depuis dix jours on fait beaucoup de renforcement musculaire pour éviter les blessures”

Confirmé au poste d’entraîneur des féminines du PSG jusqu’en juin 2021, Olivier Echouafni (47 ans) prépare les prochaines échéances de son groupe : une demi-finale de la Coupe de France contre Bordeaux le 2 août dans la perspective d’une finale le 8 à Auxerre, et évidemment le Final 8 de la Ligue des champions (du 22 au 30 au Pays basque espagnol) qui débutera par un quart de finale contre Arsenal. Le coach a tenu une conférence de presse ce jeudi. L’occasion de faire le point.

“Les avoir enfin depuis le 25 juin, ça fait du bien, a expliqué Olivier Echouafni. Les joueuses ont été testées. Depuis dix jours on fait beaucoup de renforcement musculaire pour éviter les blessures. On commence à retrouver un peu de forme mais il y aussi de la fatigue.“

Interrogé sur le mercato, le technicien a rappelé les difficultés des dernières semaines avec la pandémie. “On a du faire face à différentes difficultés pendant le confinement. On n’a pas pu bien travailler, avec la restructuration aussi. Mais il faut faire confiance au groupe actuel, on a apporté quelques touches avec Ramona Bachmann par exemple, qui est une joueuse avec de l’expérience. Le mercato n’est pas terminé mais on se laisse le temps de voir comment évolue le groupe. Il est compétitif. Leonardo est avec nous, il est carré sur tout, il veut que la section féminine évolue bien.”

Quelques joueuses en fin de contrat ont quitté le PSG sans que le club ne veuille les retenir jusqu’au terme de la saison : “Il y avait la possibilité de les garder. Mais on voulait aussi partir avec un nouveau groupe pour bien préparer la nouvelle saison. En même temps elles avaient annoncé tôt leur départ. C’est bien qu’elles se préparent avec leur nouveau club. Glas et Kate pourraient d’ailleurs être alignées en Ligue des champions, a expliqué Olivier Echouafni. Le Final 8, ça va être une formule particulière avec trois matches seulement pour aller au bout. L’atmosphère sera particulière, dans deux magnifiques stades mais certainement des huis clos… On a toutes nos chances, il faudra être prêt physiquement, mentalement et tactiquement. En Allemagne, elles ont arrêté, il va y avoir une coupure. Chacun va avoir sa stratégie. Combien de recrues alignées en UWCL ? Ce n’est pas complètement clair au niveau des recrues avec l’UEFA, combien… il faut être prudent… Comment bien se préparer sur court, moyen, et long terme ? Je ne suis pas sûr qu’un club ait une réponse. Il y a eu 15 semaines d’arrêt. Elles ont forcément perdu musculairement. L’idée c’est d’y aller progressivement. Il y a 5 semaines jusqu’au match contre Bordeaux, 8 semaines pour se préparer en vue de la Ligue des champions et 10 semaines avant la reprise du championnat. On a des matches de préparation : Twente le 17 juillet ici et deux confrontations face au PFC le 20 et 25 (ou 27). Un stage ? Certainement, entre la Coupe de France et la Ligue des champions.”