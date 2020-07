Lopes : “Engranger un maximum de confiance et être prêt dans quinze jours face au PSG”

À l’instar du PSG, l’Olympique Lyonnais se prépare pour disputer la finale de Coupe de la Ligue (vendredi 31 juillet). Les Gones pensent également à leur huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus Turin. Après la victoire face au Celtic Glasgow (prochain adversaire du PSG en match amical), le gardien de l’OL – Anthony Lopes – s’est montré optimiste à moins de deux semaines de la finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue face au PSG.

“Je pense que l’on est dans les temps, on pourra vraiment se faire une idée à l’issue des deux rencontres qui arrivent, mais le groupe travaille très bien (…) Il y a beaucoup de monde, il y a un groupe de qualité. Il faut que l’on tire tous dans le même sens pour avancer et atteindre nos objectifs, a déclaré l’international portugais, dans des propos rapportés par RMC Sport. La rencontre face au PSG ? Je le sens plutôt bien, on a encore quinze jours pour pouvoir travailler, deux matchs à disputer. J’espère que cela se passera du mieux possible. On cherche des victoires et à travers ces victoires-là de bonnes performances pour engranger un maximum de confiance et être prêts dans quinze jours.” Pour rappel, le gardien numéro 2 de l’OL – Ciprian Tatarusanu – disputera la finale face aux Rouge et Bleu.

Avant sa rencontre face au PSG, l’OL disputera deux autres matches amicaux en Belgique, face à La Gantoise (mercredi 22 juillet à 19h45) et Royal Antwerp FC (vendredi 24 juillet à 16 h).

Les résultats de l’OL avant la finale de Coupe de la Ligue face au PSG