L’option d’achat dans le prêt de Dina Ebimbe est estimée entre 4 et 5M€

Après une première expérience réussie dans le monde professionnel du côté du Havre en Ligue 2 (25 matchs, 3 buts et 1 passe décisive), Eric Junior Dina Ebimbe va découvrir la Ligue 1 la saison prochaine avec le Dijon FCO. En début de semaine, le PSG a officialisé un prêt avec option d’achat de son milieu de terrain de 19 ans jusqu’a la fin de la saison 2020-2021. Et selon les informations du Bien Public, le montant de l’option d’achat de l’international U20 français est estimé entre 4 et 5M€. De son côté, le natif de Stains est déjà présent à l’entraînement collectif de sa nouvelle équipe. Il aura notamment pour objectif de disputer la première journée de Ligue 1 face à Angers (22 août). Pour rappel, Eric Junior Dina Ebimbe est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023.