L’UEFA voudrait que tous les matches de Champions League se jouent au Portugal

Manchester City, le FC Barcelone, le Bayern Munich et la Juventus Turin joueront-ils respectivement contre le Real Madrid, Naples, Chelsea et Lyon dans leur antre dans le cadre des huitièmes de finale retour de Champions League les 7 et 8 août ? Les quatre clubs le souhaitent et poussent l’UEFA à prendre cette décision de les faire jouer à domicile tant que les autorités nationales le permettent. C’est ce que rapporte The Times. Mais l’UEFA aurait pour préférence de jouer tous les matches restants de Champions League au Portugal afin de mettre chaque club a pied d’égalité sur les normes sanitaires. Porto et Guimarães seraient les sites retenus pour ces quatre matches des huitièmes de finale. Ensuite, il s’agira d’aller à Lisbonne pour le Final 8. L’Atalanta Bergame, l’Atlético de Madrid, le RB Leipzig et le PSG sont déjà qualifiés.