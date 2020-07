Lyon aurait déjà son onze pour affronter le PSG

Vendredi (21h05, France 2 et Canal+ Sport) se jouera au Stade de France la finale de la dernière Coupe de la Ligue entre Lyon et le PSG, toujours avec une jauge de 5000 personnes in situ. Un choc franco-français attendu et crucial pour les hommes de Jean-Michel Aulas qui jouent là un titre et un strapontin pour une coupe d’Europe. Mais les Gones semblent avancer vers ce rendez-vous face au PSG avec les idées claires. En effet, selon Le Progrès, sauf blessure, “l’OL a déjà choisi son équipe pour la finale.”

Dans le détail Rudi Garcia fera confiance, Coupe de la Ligue oblige, à Ciprian Tătăruşanu. Devant le portier trois axiaux et deux latéraux. Le trio étant composé par le rugueux Marcelo, Denayer et Marçal. Dans les couloirs, Léo Dubois à droite et Maxwel Cornet à gauche, Youssouf Koné étant encore trop juste. Dans l’entre-jeu, Lyon proposera un trio compétitif composé de Thiago Mendes, Bruno Guimaraes et d’Houssem Aouar. De quoi tester le milieu de terrain du PSG. En attaque, on devrait retrouver Memphis Depay en soutien de Moussa Dembélé. Comme c’est maintenant la norme, cinq changements seront possibles. Rudi Garcia aura des munitions offensives avec Jeff Reine-Adelaïde, Karl Toko-Ekambi ou encore Bertrand Traoré.

Le XI probable de Lyon face au PSG : Tătăruşanu – Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Cornet – Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Aouar – Memphis, Dembélé.

