Lyon densifie sa préparation avec le Trophée Veolia

Dans quinze jours, le PSG affrontera l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la finale de la dernière Coupe de la Ligue au Stade de France. Pour préparer cette échéance et le match retour des huitièmes de finale le la Champions League à Turin contre la Juventus, l’OL – avec son nouveau maillot – organise le Trophée Veolia. Le tournoi lyonnais réunit quatre équipes. Les organisateurs bien sûr, mais aussi l’OGC Nice, les Glasgow Rangers et le Celtic (équipe écossaise que le PSG jouera en amical au Parc des Princes le mardi 21 juillet à 19 heures). Les deux clubs français et les deux clubs écossais vont s’affronter au Groupama Stadium (RMC Sport 3) aujourd’hui et samedi avec une jauge de 5000 personnes dans l’enceinte.

Le XI possible de Lyon contre les Rangers : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Koné – Jean Lucas, Bruno Guimarães – Reine-Adélaïde, Depay, Aouar – Moussa Dembélé.

Aujourd’hui

18h15 : OGC Nice / Celtic FC

OGC Nice / Celtic FC 20h45 : Lyon / Rangers FC

Samedi 18 juillet