Lyon termine sa préparation à la finale de Coupe de la Ligue sur une victoire

Cet après-midi, Lyon jouait son dernier match de préparation avant la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, dans une semaine. Les Gones affrontaient l’équipe belge du Royal Antwerp FC. Et pour leur sixième match de préparation, ils se sont imposés sur le score de 3 buts à 2. Comme depuis plusieurs matches, Rudi Garcia a aligné son équipe en 3-5-2.

Résumé

Les Lyonnais dominent le début de match mais bute sur une équipe belge en bloc bas et qui défend bien. L’OL se procure quand même quelques occasions sans pour autant se montrer dangereux. Au bout d’un quart d’heure de jeu, les Belges se ressaisissent et se procurent plusieurs opportunités, mettant en danger la défense lyonnaise. Malgré ça, c’est Lyon qui va ouvrir le score grâce à Dembélé. Aouar centre pour Denayer qui voit sa tête repoussée, le ballon revient sur Dembélé qui marque de la tête (0-1, 25e). Après cette ouverture du score, les deux équipes se rendent coup pour coup mais c’est bien Lyon qui va doubler la mise grâce à un but contre son camp de Seck (0-2, 45e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur se score.

En seconde période, Lyon va très rapidement prendre trois buts d’avance grâce à Cornet sur un centre de Depay (0-3, 48e). L’OL va poursuivre sa domination mais va se montrer plusieurs fois maladroit devant le but (56e, 60e, 67e). Ce sont même les Belges qui vont relancer le match grâce à un but de Hongla à 20 minutes de la fin (1-3, 71e). Huit minutes plus tard, le Royal Antwerp revient à un petit but des Lyonnais grâce à Buta (2-3, 79e). Plus rien ne sera marqué, Lyon s’impose donc mais ne s’est pas rassuré, surtout défensivement, à une semaine d’affronter le PSG.

Le XI Lyonnais : Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal – Dubois, Thiago Mendes, Bruno Guimarães, Cornet – Aouar – Dembélé, Memphis.