Maracineanu : “Je ne veux pas dramatiser les incidents au Parc”

Désormais ministre déléguée aux Sports auprès de Jean-Michel Blanquer, Roxana Maracineanu entend faire en sorte que le public puisse revenir plus massivement dans les stades tout en respectant des protocoles. Il serait même question de faire sauter la notion contraignante de jauge.

“C’est ce que nous porterons avec Jean-Michel Blanquer lors du prochain conseil de défense afin que les clubs professionnels puissent bénéficier d’une billetterie. On pourrait proposer de ne plus être sur la notion de jauge, mais plus simplement sur la distanciation physique. En faisant en sorte que les spectateurs se croisent le moins possible. Bien entendu, tout sera fonction également de l’évolution de la situation sanitaire. Quand ? Il y a plusieurs propositions, mais on cible plutôt mi-août, pour la reprise du championnat de L1 (22 et 23 août, ndlr). Mais encore une fois, cette proposition sera étudiée à l’aune du contexte sanitaire. Avec 5000 personnes, on est déjà des précurseurs en Europe”, explique la ministre sur le site du Parisien avant d’être interpellée sur l’absence des gestes barrière lors d’un match amical du PSG-Beveren. “J’ai appelé de mes vœux le retour des supporters dans les stades. Pour que le processus fonctionne et continue d’évoluer, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité : supporters, clubs, instances sportives et pouvoirs publics. Il faut respecter les protocoles sanitaires mis en place dans l’intérêt de la santé des supporters et de leurs proches. On a un devoir d’exemplarité. Je ne veux pas dramatiser les incidents au Parc mais ça doit nous inciter à être vigilants.“