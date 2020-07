Maracineanu : “On va voir si les stades peuvent bénéficier d’une jauge relative à la surface de l’enceinte”

Présente dans les tribunes du stade Océane lors de la rencontre amicale entre Le Havre et le PSG (0-9), la ministre déléguée aux Sports – Roxana Maracineanu – est revenue, en marge de ce match, sur le retour des supporters dans le stade du HAC (plus de 4.000 spectateurs), une première dans l’Europe de l’Ouest. “C’est une victoire pour le football français, pour le sport en France de pouvoir reprendre aujourd’hui (dimanche) à la mi-juillet avec du public, a déclaré Maracineanu sur lequipe.fr. Je me réjouis que le sport en France, que le foot en France puisse reprendre de manière populaire. On est le seul pays en Europe à pouvoir faire ça.”

Alors que les deux finales de coupes nationales qui opposera le PSG à Saint-Etienne (24 juillet en Coupe de France) et l’Olympique Lyonnais (31 juillet en Coupe de la Ligue) se joueront également avec la présence maximale de 5.000 personnes in situ, Roxana Maracineanu a déclaré qu’une nouvelle évaluation de la jauge serait à l’étude le 18 juillet prochain. “Le 18 juillet prochain, on va voir si les stades peuvent bénéficier d’une jauge relative à la surface de l’enceinte. C’est censé encore être 5 000 jusqu’à mi-août. On va porter le sujet auprès du conseil de défense avec les ministres concernés d’ici une semaine.” Pour rappel, le président de la FFF – Noël Le Graët – souhaitait, de son côté, remplir le Stade de France (80.000 places) à 30-40% de sa capacité.