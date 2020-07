Marquinhos : “Ce n’était pas notre meilleur match, mais on a su l’emporter”

En battant l’AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France (1-0), le PSG a remporté la 13e Coupe de France de son histoire. Dans un match haché par beaucoup de fautes des Stéphanois. Au micro de France 2, Marquinhos a préféré retenir la victoire. “C’était un contexte particulier avec pas trop de public. Une finale, il faut la gagner. Ce n’était pas notre meilleur match. Mais on a su l’emporter. Les blessures ? Forcément ça inquiète. On va attendre pour connaître les gravités. J’espère que ce n’est pas très grave, ce sont deux joueurs importants. Maintenant, il faut juste penser à bien se préparer, à bien travaillé. On a encore une coupe à aller chercher.“