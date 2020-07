Martin Adeline vers le Stade de Reims (RMC Sport)

Les Titis du PSG agitent le mercato des Rouge et Bleu. Après les départs actés de Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Adil Aouchiche (AS Saint-Etienne), le club de la capitale pourrait perdre un autre de ses jeunes. En effet, comme le rapporte RMC Sport sur son site internet, Martin Adeline (16 ans) quittera prochainement son club formateur. Sous contrat aspirant jusqu’en 2021, le milieu offensif de la génération 2003 va “rejoindre Reims dans les prochains jours”, précise le journaliste de RMC, Loïc Tanzi. Le média sportif ne précise ni le montant de l’opération ni la durée de contrat. La saison passée, Martin Adeline avait disputé 18 matches avec les U17 Nationaux du PSG pour un total de 5 buts.