Mbappé à 100% contre l’Atalanta, Brun n’y croit pas

C’est la mauvaise nouvelle de cette finale de Coupe de France remportée face à Saint-Etienne (1-0) : la blessure à la cheville de Kylian Mbappé. Victime d’une entorse, le numéro 7 parisien est d’ores et déjà incertain pour le quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta, le 12 août prochain.

Sur les ondes de RMC, Stephen Brun, ancien basketteur qui officie aujourd’hui comme consultant pour la radio hexagonale, estime que Kylian Mbappé ne pourra jamais être à 100% de ses capacités le 12 août venu. “En tant que basketteur, j’ai dû me faire quinze entorses à la cheville droite et quinze à la gauche, donc je m’y connais un petit peu. Très sincèrement, Kylian Mbappé ne sera pas guéri contre l’Atalanta. Je ne dis pas qu’il ne va pas jouer, mais il ne sera pas guéri. Et s’il est quand même sur le terrain face à l’Atalanta, il ne sera pas à 100%. On peut le strapper, on peut lui faire des injections avant le match, il sera tout de même gêné.“