Mbappé : “Je suis dans le projet pour une quatrième année”

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé est le joueur qui représente le projet parisien en compagnie de Neymar Jr. Souvent au coeur des rumeurs mercatos, l’international français va rester au PSG pour une quatrième saison. À la mi-temps de la rencontre face au Celtic Glasgow (victoire 4-0 du PSG), le champions du Monde 2018 a confirmé son souhait de marquer l’histoire du club de la capitale.

“Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c’est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde, a déclaré Kylian Mbappé au micro de beIN SPORTS. Je serai là quoi qu’il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l’équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même.”

Plus tôt dans la journée – lors de la présentation des nouveaux maillots 2020-2021 du PSG – Kylian Mbappé avait déjà sous-entendu son désir de poursuivre l’aventure avec le club de la capitale via ses réseaux sociaux. “Fier de pouvoir faire partie de ce nouveau chapitre de l’histoire du club.”