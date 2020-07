Mbappé multiplie les soins pour essayer de revenir plus vite

Blessé après un violent tacle Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France (1-0), Kylian Mbappé devrait être absent des terrains pour trois semaines. Le numéro 7 parisien est évidemment forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon vendredi soir et très incertain pour le quart de finale de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame (12 août). Mais comme le rapporte Le Parisien, Mbappé multiplie les soins afin de se donner “le maximum de chances de cicatriser au plus vite. […]Sa thérapie passe essentiellement par la kinésithérapie et la physiothérapie.” Avec ça, il cherche à garder la souplesse de sa cheville. Le passage dans sa piscine ne peut que favoriser son rétablissement assure le quotidien francilien. “Le PSG estime que ses qualités de récupération différentes des autres joueurs peuvent lui faire gagner quelques jours précieux. Même ses proches refusent de verser dans le pessimisme le plus total“, conclut Le Parisien.