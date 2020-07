MAJ – Mbappé, Kehrer, Bernat, Diallo : le point médical du PSG

Victime d’un véritable attentat signé Loïc Perrin ce vendredi en finale de la Coupe de France (1-0), Kylian Mbappé a dû céder sa place, touché à la cheville. Forcément, à un peu plus de deux semaines d’une échéance capitale face à l’Atalanta l’inquiétude est de mise au PSG.

Comme nous l’indiquait RMC hier soir, le natif de Bondy a passé des examens dans la foulée, c’est-à-dire le soir même. Et en ce samedi midi, c’est Franceinfo qui vient nous rapporter que Kylian Mbappé souffrirait d’une entorse de la cheville droite. À première vue, il n’y aurait donc pas de fracture. Néanmoins, l’attaquant francilien devra attendre les deux prochains jours afin d’être fixé sur sa future indisponibilité. Il faut cependant se rendre à l’évidence, il ne devrait pas être disponible dans une semaine contre l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue.

MAJ 13H12 : RMC va dans le même sens en indiquant que Kylian Mbappé a passé des examens complémentaires ce matin. Il s’agirait donc d’une grosse entorse de la cheville “mais sans rupture des ligaments de celle-ci”. Le média explique que le compte à rebours est lancé afin de voir le numéro 7 du PSG disponible pour la Ligue des Champions, mais sa participation contre l’Atalanta s’annonce compliquée.

MAJ 13H47 : Dans un communiqué publié sur son site officiel, le PSG a donné des nouvelles de l’état de santé de Kylian Mbappé, Thilo Kehrer, Juan Bernat et Abdou Diallo. Ainsi, concernant Kylian Mbappé, le club parisien indique : “entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans 72 heures d’un point de vue clinique et imagerie”. Ensuite, pour le cas de Thilo Kehrer, lui aussi touché contre Saint-Etienne, il s’agit d’une contusion osseuse de la hanche avec indisponibilité de quatre à cinq jours. Enfin, Juan Bernat et Abdou Diallo seront eux de retour à l’entraînement ce lundi.