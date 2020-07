Mbappé sur sa blessure : “Ça a craqué un peu… Cassé ? Non je ne pense pas”

Après un tacle très violent de Loïc Perrin – qui a valu un carton rouge au capitaine stéphanois après intervention de la VAR – Kylian Mbappé a dû sortir, touché à la cheville. Alors que son entraîneur n’avait aucune information au sujet de sa blessure, Saber Desfarges – journaliste RMC Sport – rapportait sur son compte Twitter que le numéro 7 allait passer des examens dès ce soir. Le journaliste indiquait également que “dans ses échanges avec ses partenaires et le président Macron, il semblait un peu moins préoccupé, inquiet”, alors qu’il avait quitté le terrain les larmes aux yeux. On a notamment entendu Kylian Mbappé dire au Président de la République que “ça avait un peu craqué” mais que cela n’avait pas cassé.

“Qu’est-ce que t’as (sic)?”, a ainsi demandé le chef de l’État à Mbappé. “Ça a craqué un peu. C’est cassé, tu penses ? Non je ne pense pas.” On devrait donc en savoir plus dans les heures qui viennent.