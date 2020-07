Mendy sur son penalty contre Lens en 2008 “j’ai pris mes responsabilités et au final j’ai marqué”

Le 29 mars 2008, le PSG a battu Lens en finale de Coupe de la Ligue (2-1) grâce à des buts de Pedro Miguel Pauleta et Bernard Mendy. Le latéral droit avait transformé un penalty à la 93e minute pour offrir sa troisième Coupe de la Ligue. L’actuel adjoint d’Olivier Echouafni chez les Féminines du PSG a expliqué pourquoi c’était lui qui avait tiré ce penalty.

“Ce qu’il s’est passé, c’est que lors de la semaine d’entraînement on avait tiré des penaltys et Pauleta était évidemment l’un des meilleurs tireurs et moi en deuxième. J’avais dit à Pedro et à l’ensemble du groupe que si Pedro sortait, c’était à moi de le tirer, relate Mendy sur RMC. Jérôme (Rothen, ndlr) m’a dit, “non, non c’est à moi de le tirer“. […]Les seuls qui étaient plus ou moins sur (qu’il marque) c’était Micka Landreau et le coach (Le Guen, ndlr). Au final, j’ai pris mes responsabilités et le principal c’est que je l’ai mis au fond et que l’on gagne le trophée.”