Ménès : “Quand tu es bouilli depuis un moment, tu ne te lances pas dans ce genre de tacle”

Pierre Ménès a apprécié Saint-Etienne quand l’équipe a joué au football face au PSG, pas du tout quand les Verts se sont comportés en bouchers des terrains. Une attitude qui aura compté dans la qualité du match vendredi soir au Stade de France.

“Il y a deux manières d’analyser la finale des Stéphanois, explique Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. La positive, c’est de dire qu’ils ont fait un très bon match. La seconde consiste à dire que la première mi-temps stéphanoise a été honteuse et inadmissible. Au bout d’une minute de jeu, le jeune Maçon découpait déjà Neymar. Et puis il y a ce tacle de Perrin. Alors moi je veux bien qu’il ne le fasse pas exprès. Mais quand tu as 36 ans (34, ndlr) et que tu es bouilli depuis un moment, tu ne te lances peut-être pas dans ce genre de tacle face à un attaquant qui va aussi vite. Moralité : entorse de la cheville pour Mbappé, qui se retrouve incertain pour le match de Ligue des Champions. C’est la troisième fois consécutive cette saison que Sainté a un expulsé face au PSG, et à chaque fois assez tôt dans le match. Je pense qu’ils doivent quand même s’apercevoir que ce n’est pas la bonne méthode. Et que dire du tacle de Camara sur Paredes, qui ne doit qu’à l’expulsion de Perrin quelques minutes auparavant de ne pas prendre un rouge lui aussi ? Voilà. Voilà comment les Verts ont fait à la fois honneur et honte au football dans le même match.”

“Les Parisiens ont livré un match assez creux sur le plan physique, avec quelques joueurs très en-dessous de leur niveau habituel, Gueye, Marquinhos et Di Maria notamment, poursuit le journaliste. Visiblement à court physiquement, Neymar a joué utile et a peu dribblé. […] Très sincèrement, ils ont levé le pied de façon assez nette en seconde période. Maintenant, il évident que le PSG n’est pas prêt. Ce qui est assez logique après seulement trois matchs amicaux gentillets et un quatrième qui, lui, n’avait rien de gentillet. On va maintenant attendre de connaître la durée de l’indisponibilité de Mbappé. Avec une entorse de la cheville, cela peut aussi bien être une semaine que trois mois…”