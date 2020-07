Ménez : “Le PSG peut gagner la Ligue des champions”

Après un court passage au Paris FC (Ligue 2), Jérémy Ménez fait son retour en Italie et évoluera la saison prochaine à la Reggina, en Serie B. Dans une interview accordée à beIN SPORTS, l’ancien Parisien (2011-2014) s’est exprimé sur son club de coeur : le PSG. Il estime que le club de la capitale aura ses chances en Ligue des champions grâce au format du match unique qui aura lieu lors du Final 8. Il pense notamment que la France a pris la bonne décision en mettant un terme à ses championnats.

“Je pense que la France a bien fait (d’annuler la saison). De nombreux joueurs se sont blessés. Après trois mois, ce n’est pas facile. Cela ne s’était jamais produit auparavant et ce n’est pas facile d’un point de vue psychologique, a déclaré Ménez. Comment seront les joueurs du PSG ? Je ne sais pas, je suppose qu’ils seront très bien, frais et prêts. La Ligue des champions se jouera avec une qualification sur un match et cela change les choses. Avec ce format, n’importe quel club peut la gagner. Je soutiens le PSG, honnêtement, selon moi, ils peuvent la gagner.”

Lors de cet entretien, Jérémy Menez est également revenu sur sa relation avec Carlo Ancelotti, lors de son passage au PSG. Il s’est montré dithyrambique envers l’ancien entraîneur parisien (décembre 2011- mai 2013). “Carlo Ancelotti est un grand. Je ne peux que dire du bien de lui. Il était comme une figure paternelle pour moi. Il m’a fait grandir et a eu beaucoup confiance en moi. Je ne peux que le remercier pour la personne fantastique et l’immense manager qu’il est (…) Il parle beaucoup mais ses paroles vous touchent au coeur et j’irai à la guerre pour lui. Et je ne suis pas le seul. Il peut tirer le meilleur de ses joueurs. Il avait l’habitude de dîner et de chanter avec nous. Il est du genre terre-à-terre. Sur le terrain, il est respecté par tous les joueurs.”