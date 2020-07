Thomas Meunier s’attaque à Leonardo et au PSG

Joueur désormais du Borussia Dortmund pour quatre années, Thomas Meunier (28 ans) a quitté le PSG libre, et en de mauvais termes. Le latéral droit belge ne veut pas que l’on pense qu’il a refusé de disputer la fin de saison avec Paris et notamment le Final 8 européen. Le Diable Rouge renvoie la responsabilité vers le directeur sportif, Leonardo.

“Leonardo n’a jamais cherché à trouver un accord avec le BVB, et encore moins avec moi ! Il voulait que je joue pour le PSG quasiment gratuitement”, a lancé Thomas Meunier dans une interview à l’Agence de presse allemande (Deutsche Presse-Agentur) en se référant à l’option possible d’un court prêt payant avec une assurance en sus. Au lieu de cela, on a fait savoir par un courrier d’avocat à l’international belge qu’il devait rester loin des locaux et installations du PSG. La tentative de Thomas Meunier, avec l’aide d’un avocat, de revenir à l’entraînement au camp des Loges après l’interruption liée à la crise sanitaire a également été rejetée, explique-t-il. “Ensuite, on m’a dit par téléphone que je ne devais pas croiser qui que ce soit car je pourrais raconter des histoires accablantes. C’est un déni de réalité”, regrette le Belge avant d’ajouter : “Leonardo a déclaré à la presse en France que j’avais refusé de prolonger mon contrat. Mais ce n’est pas vrai, je veux le dire très clairement.” Voilà de quoi alimenter quelques débats aujourd’hui.

Pendant ce temps, les hispanophones du PSG se sont retrouvés pour un “asado”. Un barbecue qui a réuni Sergio Rico, Pablo Sarabia, Mauro Icardi Ander Herrera, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Keylor Navas. Une nouvelle preuve – après la soirée commune pour le 14 juillet – que le groupe vit bien.