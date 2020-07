Michel Kollar : “Ibra a eu plus d’impact, il a été plus fort que Cavani”

Historien du PSG, Michel Kollar connait par cœur tout ce qui concerne le club. Et quand il s’agît de placer Edinson Cavani dans un classement des meilleurs buteurs Rouge & Bleu, il le situe en cinquième position avec Dominique Rocheteau. Pour l’expert, le numéro un, le patron, c’est Zlatan Ibrahimovic.

“Pour moi, il est dans le top 5 des plus grands buteurs du PSG mais pas le premier. D’abord Ibra, ensuite Pauleta, Bianchi, Dahleb puis Cavani à égalité avec Rocheteau, commente Michel Kollar dans France Football. C’est un joueur exceptionnel qui a marqué l’histoire du club mais qui a bénéficié de partenaires très forts. Pour un Pauleta ou un Bianchi, c’était quand même plus compliqué. Ibra a eu plus d’impact, il a été plus fort que lui. Cavani, on retiendra ses buts mais aussi ses incroyables ratés. Je pense qu’on va davantage retenir l’homme que le buteur. Il a une vraie cote d’amour, il a su très bien communiquer. Je le compare à Pauleta pour ça.”