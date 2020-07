Michut est proche de signer son premier contrat professionnel au PSG (LP)

Après les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le PSG souhaite conserver ses jeunes talents du centre de formation. Et depuis plusieurs semaines, un dossier est au centre de l’actualité du PSG, celui d’Edouard Michut (17 ans). Sous contrat aspirant avec les Rouge et Bleu jusqu’en 2021, le milieu de terrain est convoité par de nombreux clubs européens (Barcelone, Juventus, Chelsea, Valence et Manchester City). Mais comme annoncé par RMC Sport le 4 juillet dernier, les discussions étaient positives concernant la signature du premier contrat pro du Titi du PSG.

Aujourd’hui, Le Parisien nous informe qu’Edouard Michut “est tout proche de signer un premier contrat professionnel avec le PSG.” Le joueur et son entourage – qui privilégient avant tout le projet sportif sur le moyen terme – ont rencontré “à plusieurs reprises le directeur sportif, Leonardo, et son adjoint, Angelo Castellazi.” Toujours selon le quotidien francilien, “les positions des différentes parties étant proches à la signature du premier contrat professionnel d’Edouard Michut, même si la date n’a pas encore été fixée.” Le Parisien précise également qu’il “n’y a pas eu de demandes de garanties sur un nombre d’entraînements ou de matchs à effectuer avec les pros”, lors des réunions entre l’entourage d’Edouard Michut et le direction parisienne.