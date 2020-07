Moulin : “C’est dur de perdre un match comme ça”

Titulaire dans les buts stéphanois, Jessy Moulin a permis à ses coéquipiers de rester dans le match jusqu’au bout. Mais il a aussi envenimé les choses au moment du tacle très dangereux de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé. Au micro de France 2, le dernier rempart Verts a expliqué que c’était dur de perdre une finale comme ça.

“C’est dur de perdre un match comme ça. D’un côté, on sait qu’on a retrouvé quelque chose. Mais, d’un autre, perdre une finale c’est tellement dur. Surtout comme ça. On a eu des occasions et on a poussé. C’est le football. Il faut s’en servir. On a retrouvé des couleurs à Sainté. J’espère que c’est l’ouverture de notre saison et qu’on va se servir pour repartir sur de bonnes bases, se console Moulin avant de prendre la défense de son capitaine. On a hâte de lui dire entre quatre yeux. Il y a personne qui pourra lui en vouloir. Quand on voit sa carrière, il est exemplaire dans tous les domaines. C’était un leader durant toute sa carrière, par ses qualités sur le terrain.”