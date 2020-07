Neymar : “Nous avons quatre finales devant nous”

Neymar Jr affiche la couleur, il entend triompher cet été avec le PSG dans toutes les compétitions, y compris la Ligue des champions dans son format Final 8 à Lisbonne. Le numéro 10 brésilien tient en outre un discours collectif. Il croit en la dynamique actuelle au sein de l’équipe parisienne.

“Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons remporté la Coupe de France et nous avons la Coupe de la Ligue, en plus des trois matches de Ligue des champions. Chaque match est une finale pour nous, c’est notre état d’esprit. Nous entrons toujours sur le terrain pour gagner. L’équipe est confiante et solidaire”, a déclaré Neymar, par l’intermédiaire de son propre service de presse. “Il est logique que la confiance et l’unité de l’équipe rejaillissent sur ma performance individuelle, donc je suis encore plus satisfait. C’est la somme de tout cela, les performances individuelles de chacun et la solidité de l’équipe qui nous mèneront à remporter des titres.” Première des “quatre finales” restantes, demain soir au Stade de France contre l’Olympique Lyonnais de Marcelo dans le cadre de la finale de la dernière Coupe de la Ligue.